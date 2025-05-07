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Царев разъяснил, как Россия ответит на снижение нефтяных цен

Царев разъяснил, как Россия ответит на снижение нефтяных цен

В ходе давления на Россию Вашингтон, кроме всего прочего, делает ставку на снижение стоимости нефти. Так, уже через три дня после вступления в должность президента США Дональд Трамп выступил с просьбой к ОПЕК уменьшить нефтяные цены.

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