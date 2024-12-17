Промышленное производство в Архангельской области растёт более чем на 10%

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.Он отметил, что обрабатывающая промышленность играет ключевую роль в экономике Архангельской области, обеспечивая более 75% от общего объема промышленного производства в регионе.