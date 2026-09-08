China's Provinces Show Evidence Of Financial Pressure And The Economy's Imbalances Authored by Milton Ezrati via The Epoch Times, Some 28 provinces and separate jurisdictions increasingly have had to turn to Beijing for help closing budget gaps, according to China's Ministry of Finance.
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