Bloomberg узнал о намерении Трампа принудить Украину к переговорам с Россией

Собеседники издания отметили, что союзники Трампа обсуждают, по сути, «двухуровневый альянс НАТО».<strong>Бывший президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сокращения обязательств перед некоторыми членами НАТО и после победы на выборах хочет принудить Киев к мирным переговорам с Москвой, <a href="https://www.
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