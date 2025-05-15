Guardian: помощник премьера Британии проконсультирует Зеленского по встрече с РФ

Советник премьер-министра Кира Стармера по вопросам безопасности Джонатан Пауэлл поедет в Турцию, чтобы дать рекомендации президенту Украины Владимиру Зеленскому по предстоящим российско-украинским переговорам в Стамбуле.
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