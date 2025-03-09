В Крыму скорая провалилась в фонтан

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар – РИА Новости. Машина скорой помощи провалилась в фонтан, который недавно закончили монтировать и еще не успели запустить в работу, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко в своем Telegram-канале.
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