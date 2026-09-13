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Гришин о «Нефтехимике»: «У нас, может, не самая габаритная команда, но все ребята физически крепкие и быстрые. Не габариты играют в хоккей, а характер, умение»

Главный тренер « Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о победе в матче с « Адмиралом » (2:1). – Интересный матч получился, достаточно открытый.

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