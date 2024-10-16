Разгладить, увлажнить, подтянуть: что делать, когда вас не устраивает качество кожи

Узнаем у эксперта, каким правилам стоит следовать, чтобы сохранить ее молодость.фото: freepik.com--> Все мы хотим ровную, гладкую, упругую кожу — но как этого добиться? Узнали у косметолога ИЛЬ ДЕ БОТЭ Самаи Оруджовой, от чего зависит красота и здоровье нашей кожи, и каким правилам стоит следовать, чтобы сохранить ее молодость! Косметолог ИЛЬ ДЕ БОТЭ Самая ОруджоваНачнем с небольшого экскурса в анатомию и физиологию кожи.