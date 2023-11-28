Bitrace подчеркивает рост риска мошенничества с криптовалютой, поскольку торговые платформы внедряют кошельки Web3

Интеграция кошельков web3 в основные торговые платформы знаменует собой новую эру в цифровых финансах, объединяя области CeFi и DeFi, а также вызывая обеспокоенность по поводу повышенной уязвимости к крипто-мошенничеству.
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