"Все адекватные люди": Зеленский дал странный ответ на вопрос о своей легитимности

Владимир Зеленский заявил, что его не волнуют рассуждения о нелегитимности. Такое высказывание он сделал 25 мая в интервью изданию "Орда" "Все адекватные люди, которые умеют читать законы, прочтут и найдут вывод.
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