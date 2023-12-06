Канада ввела санкции на импорт российских алмазов и продукции с бриллиантами

Канада вводит новые санкции на импорт российских алмазов и ювелирной продукции с бриллиантами. Об этом заявила глава канадского Министерства иностранных дел Мелани Жоли, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.
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