«Беспилотники — это пешки, ферзь — условно говоря, Су-57». Разработчик объяснил смысл «шахматного» названия истребителя Checkmate

Заместитель руководителя команды разработчиков истребителя Су-75 Checkmate в Объединенной авиастроительной корпорации Алексей Булатов раскрыл смысл «шахматного» названия самолёта, Перспективный однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate («Шах и мат») получил такое название, поскольку если представить воздушный бой в виде шахматной партии, эта машина играет роль неброского, но порой незаменимого коня.
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