Рогозин назвал «чушпаном» экс-генсека НАТО Расмуссена

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал в Telegram экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, а также бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса «чушпанами».
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