Рогозин назвал «чушпаном» экс-генсека НАТО Расмуссена

Сенатор от Запорожской области и бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин назвал в Telegram экс-генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, а также бывшего министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичуса «чушпанами».