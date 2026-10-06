Как удивить гостей, когда лень готовить: простой рецепт ресторанной курицы по-венгерски

Яркое, неимоверно сочное и сытное блюдо в лучших традициях венгерской кухни, которое готовится от начала и до конца в одной сковороде.
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