Маск и Трамп публично поссорились

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Илоне Маске, несмотря на прежние «прекрасные отношения»Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Илоне Маске, несмотря на прежние «прекрасные отношения».
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