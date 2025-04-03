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Мог ли Иван Грозный убить сына: сенсационные факты и выводы экспертов

Мог ли Иван Грозный убить сына: сенсационные факты и выводы экспертов

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Картину "Иван Грозный убивает своего сына" знают все. Но на самом деле автор дал ей совсем другое название – "Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года".

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