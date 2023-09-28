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Мировое обозрение

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Что ожидать от американских танков Abrams на фронте? Мнения экспертов

Что ожидать от американских танков Abrams на фронте? Мнения экспертов

На сегодняшний день Украина получила менее половины от обещанной партии из 31 танка M1 Аbrams. Накануне Пентагон заявил о выделении нового пакета военной помощи на $175 миллионов, который включает 120-миллиметровые снаряды с обеднённым ураном для танков Аbrams.

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