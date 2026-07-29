Спорт и праздник в один день: в Твери пройдёт масштабный полумарафон

Тверской полумарафон: беги, празднуй, побеждай — программа главного спортивного дня лета. 2 августа в Твери состоится Тверской полумарафон — крупное спортивное событие, которое объединит профессиональных атлетов и любителей бега всех возрастов — сообщает Администрация Твери.
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