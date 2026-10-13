Тату вместо обручального кольца

Путь к свадьбе и семейной жизни обычно начинается с обручального кольца. Парочки ходят по ювелирным магазинам, ищут подходящую модель, примеряют.
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