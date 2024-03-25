Перелеты эконом-классом резко подорожали с начала года

Стоимость авиабилетов в эконом-классе резко выросли в начале 2024 года. В январе рост цен составил 33,9%, а в феврале ускорился до 42% к показателям аналогичных периодов прошлого года - цены выросли до отметки в 7244 руб.
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