Орловская власть мечтает приобрести новые трамваи и троллейбусы на 6 млрд рублей

Орловская власть в рамках разработанной и утверждённой комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований «Город Орёл» и «Орловский муниципальный округ Орловской области» на 2024–2033 годы планирует закупку троллейбусов и трамваев.