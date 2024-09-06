С начала года цены на золото выросли примерно на 22%

На нефтяном рынке сохраняется понижательная динамика. Нефть Brent торгуется ниже 73 долларов США за баррель, несмотря на недельные данные о более сильном чем ожидалось недельном сокращении запасов нефти в США и новости о том, что страны ОПЕК+ решили отложить на два месяца решение об увеличении добычи нефти, планировавшееся ранее с октября.