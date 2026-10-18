Сводки СВО, 18 октября, главное: Наши бойцы в 5 км от города Запорожье, атакован Санкт-Петербург 1697-й день спецоперации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кувалда не нужна:...
- Массированный уда...
- 3 Эмтегей 1985.
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым