Пентагон поговорит с Киевом об убийствах мирных жителей

США будет разговаривать с киевским режимом о жертвах при обстрелах мирных жителей американскими ракетами ATACMS, заявил пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер, сообщает 24 июня пресс-служба Пентагона.
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