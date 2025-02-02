Если исходить из записей Дональда Трампа на его странице в социальной сети, повышение импортных тарифов для трёх важнейших для США […] The post «Боль будет, а может и нет» — Трамп прокомментировал пошлины appeared first on Медиакратия.
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