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СССР-Россия

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Минобороны: набор по контракту в 2024 году

Минобороны: набор по контракту в 2024 году

Может я что-то пропустил, но последняя цифра набора по контракту – порядка 500 тыс в 2023 году. С тех пор тема эта ушла и, уже показалось, замерла на полумиллионе и потенциал чуть ли не исчерпан.

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Комментарии
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Андрей nirVAna
саксы
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Так, может быть, они против Таджикистана хотят выступить?
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14 час.
Александр Салтановский
&quot;Хохол, пендос, пшек, лягушатник, колбасник… (нужное подчеркнуть) сдавайся.&quot; Сдаваться придётся всем вышеупомянутым, только вот слово &quot;пиндос&quot; пишется через &quot;и&quot;!
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