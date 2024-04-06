Может я что-то пропустил, но последняя цифра набора по контракту – порядка 500 тыс в 2023 году. С тех пор тема эта ушла и, уже показалось, замерла на полумиллионе и потенциал чуть ли не исчерпан.
Минобороны: набор по контракту в 2024 году
Комментарии
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Андрей nirVAna
саксы
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16 час.
Виталий Кирпиченко
Так, может быть, они против Таджикистана хотят выступить?
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14 час.
Александр Салтановский
"Хохол, пендос, пшек, лягушатник, колбасник… (нужное подчеркнуть) сдавайся." Сдаваться придётся всем вышеупомянутым, только вот слово "пиндос" пишется через "и"!
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13 час.
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