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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Симон о возвращении в сборную: «Думаю, теперь я стала еще опытнее и лучше знаю себя. Я старалась тренироваться как можно лучше»

Ранее французская биатлонистка пропускала сборы из-за начала расследования – ее подозревали в мошенничестве с банковскими картами, а один из исков подала олимпийская чемпионка Жюстин Брезаз-Буше.

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