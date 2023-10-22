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ВСУ нанесли удар хаймарсами по месту разгрузки гуманитарного груза из Франции для ДНР

ВСУ нанесли удар хаймарсами по месту разгрузки гуманитарного груза из Франции для ДНР

Лишь благодаря нерасторопности таможенников удалось избежать гибели десятков людей.В субботу ВСУ нанесли удар четырьмя ракетами HIMARS по складу, где должны были разгружать фуру с 18 тоннами гуманитарного груза из Франции.

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