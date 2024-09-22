В центре Смоленска установят Доску Почёта

С такой инициативой к главе Смоленска обратились ветераны Доска Почёта появится в центре Смоленска. Это стало возможным благодаря инициативе ветеранского актива, который обратился к главе Смоленска в преддверии Дня Победы.
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