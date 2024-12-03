Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу.
В России хотят запретить курить на ходу
Комментарии
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Юрий Морозов
Идиоты
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15 час.
y
yury
Столько шума о курении. и в кино и даже в "Ну. Погоди!" А про то что газоны перерыты закладками с наркотой -ни слова. Табак - яд! А наркота?
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11 час.
Александр Котов
Правильно, а то народ ходит толпами по думе и курит черт знает что.
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9 час.
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