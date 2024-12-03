Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 490 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Их президент агент ЦРУ,его союзники такие же бандиты из США!На грани гражданс...
  • Анастасия Гончарова
    наркокозлиная рожа.. 🤮🐐🐽«Ответим на поле ...
  • Анастасия Гончарова
    Дебилизм добрался и до южной Кореи....Президент Южной К...

В России хотят запретить курить на ходу

В России хотят запретить курить на ходу

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов («Новые люди») направил обращение министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением ввести запрет на курение на ходу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Морозов
Идиоты
Ответить
15 час.
y
yury
Столько шума о курении. и в кино и даже в &quot;Ну. Погоди!&quot; А про то что газоны перерыты закладками с наркотой -ни слова.  Табак - яд! А наркота?
Ответить
11 час.
Александр Котов
Правильно, а то народ ходит толпами по думе и курит черт знает что.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх