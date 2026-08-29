Страшные разрушения: кадры с места огромного взрыва склада ракет под Киевом, где погибли 37 человек (ФОТО)

Кадры с места огромного взрыва склада ракет под Киевом, где погибли 37 человек. На трассе Киев-Чоп частично восстановлено движение, заявил начальник патрульной полиции Белошицкий.
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