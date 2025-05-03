МЧС России: в 53 субъектах Российской Федерации действует особый противопожарный режим

На территории 53 регионов сложилась пожароопасная обстановка. По решению органов власти субъектов и местного самоуправления введены запреты на посещение природных территорий, а также на разведение костров на землях всех категорий.
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