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Является ли Subaru WRX 2022 года хорошей машиной? 5 плюсов и 3 минуса: Тест-драйв

Является ли Subaru WRX 2022 года хорошей машиной? 5 плюсов и 3 минуса: Тест-драйв

Возможно, еще рано говорить о Subaru WRX как о культовом автомобиле, но аргумент можно привести. С момента своего дебюта в США 20 лет назад WRX пользуется верной поддержкой водителей-энтузиастов, которые ищут спортивный четырехдверный компактный автомобиль с полным приводом и готовы пойти на некоторые компромиссы в обмен на волнующую езду.

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