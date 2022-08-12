Является ли Subaru WRX 2022 года хорошей машиной? 5 плюсов и 3 минуса: Тест-драйв

Возможно, еще рано говорить о Subaru WRX как о культовом автомобиле, но аргумент можно привести. С момента своего дебюта в США 20 лет назад WRX пользуется верной поддержкой водителей-энтузиастов, которые ищут спортивный четырехдверный компактный автомобиль с полным приводом и готовы пойти на некоторые компромиссы в обмен на волнующую езду.