МВД обнаружило 148 мигрантов-нелегалов в Подмосковье

В Подмосковье задержали 148 мигрантов за нарушение миграционного законодательства. В Ленинском и Сергиево-Посадском округах выявлены нелегальные иностранцы, на которых наложены штрафы и предписания о выдворении.
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