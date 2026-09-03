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Царьград

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МВД обнаружило 148 мигрантов-нелегалов в Подмосковье

МВД обнаружило 148 мигрантов-нелегалов в Подмосковье

В Подмосковье задержали 148 мигрантов за нарушение миграционного законодательства. В Ленинском и Сергиево-Посадском округах выявлены нелегальные иностранцы, на которых наложены штрафы и предписания о выдворении.

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