Опубликованы кадры освобождения Грузского в Донецкой Народной Республике

Минобороны России продемонстрировало видео с эпизодами боев за населенный пункт Грузское в Донецкой Народной Республике.
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