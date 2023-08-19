О чём Навальный умолчал, и был ли иной вариант Путина?...

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПолитикаПодписатьсяО чём Навальный умолчал, и был ли иной вариант Путина?...Символичненько, но в годовщину августовского неудавшегося путча сеть обсуждает "Письмо Навального на волю".Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииЛюдмила ПименоваКак ни странно, я с ним согласна на все 100Ответить13 час.Фрида СерденкоЯ тоже согласна на 100%Ответить11 час.Надежда БелугинаСогласна с автором полностью. Не жили так никогда. И досталось Путину ужасное наследство.Ответить11 час.
Свежие комментарии