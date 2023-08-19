Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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О чём Навальный умолчал, и был ли иной вариант Путина?...

О чём Навальный умолчал, и был ли иной вариант Путина?...

Символичненько, но в годовщину августовского неудавшегося путча сеть обсуждает "Письмо Навального на волю".

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Комментарии
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Людмила Пименова
Как ни странно, я с ним согласна на все 100
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13 час.
Фрида Серденко
Я тоже согласна на 100%
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11 час.
Надежда Белугина
Согласна с автором полностью. Не жили так никогда. И досталось Путину ужасное наследство.
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11 час.

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