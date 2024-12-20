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Курские новости

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Показания на директора Корпорации развития Курской области дал экс-губернатор

Показания на директора Корпорации развития Курской области дал экс-губернатор

Речь идет о курском депутате и бывшем губернаторе. На опрос также вызывали врио председателя правительства области Алексея Дедова, передает Mash/Сегодня в Курске был задержан гендиректор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин по делу о строительстве оборонных сооружений.

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