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Культурология.рф

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История и археология: 6 женщин из Библии, которых мужчины хотели стереть из истории - от Евы до Марии Магдалины

История и археология: 6 женщин из Библии, которых мужчины хотели стереть из истории - от Евы до Марии Магдалины

Роль библейских героинь в истории обсуждается на протяжении веков. Женщины в Библии играют самые разные роли — от цариц и матриархов до безымянных фигур.

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