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Коц: новым командующим группировкой войск «Центр» назначен Солодчук

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Валерий Солодчук, который руководил боями в Курской области, может быть назначен новым командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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