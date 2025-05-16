Коц: новым командующим группировкой войск «Центр» назначен Солодчук

Военный корреспондент Александр Коц сообщил, что Валерий Солодчук, который руководил боями в Курской области, может быть назначен новым командующим группировкой войск «Центр» в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
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