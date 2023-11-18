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Куда идем мы с дурачком: голливудские секреты комедийного скриптрайтинга

Куда идем мы с дурачком: голливудские секреты комедийного скриптрайтинга

У американца Стива Каплана непростая работа — он учит писать смешные сценарии для комедий. И судя по тому, что его ученики создавали такие шедевры, как «Друзья», «Теория Большого взрыва», «Секс в большом городе», дело свое он худо-бедно знает.

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