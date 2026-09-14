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Регионы Великобритании решили ускорить решение проблем, с которыми не способен справиться Лондон

Власти автономий Великобритании указали Лондону на провал его политической системы, которая, как и в Берлине (Германия), не способна оправдать перед населением масштабные расходы на поддержку киевского режима.

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