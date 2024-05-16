Си Цзиньпин: отношения России и Китая стали эталоном взаимодействия держав

Отношения между Россией и Китаем за последние 75 лет перенесли много испытаний. Они стали примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.