Си Цзиньпин: отношения России и Китая стали эталоном взаимодействия держав

Отношения между Россией и Китаем за последние 75 лет перенесли много испытаний. Они стали примером взаимовыгодного сотрудничества двух держав, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине.
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