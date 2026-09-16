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Царьград

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Овчинникова сообщила об увеличении случаев раннего поседения на 36%

Овчинникова сообщила об увеличении случаев раннего поседения на 36%

Дерматолог Ирина Овчинникова выявила 36% рост обращений подростков по поводу раннего поседения. Причина – курение и популярность вейпов.

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