Финансист Селезнев: россияне могут потерять 50% сбережений на вложениях в кофе

Россияне могут потерять до половины сбережений, вложившись в кофе. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, комментируя запуск фьючерса на кофе на Московской бирже.