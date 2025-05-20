Финансист Селезнев: россияне могут потерять 50% сбережений на вложениях в кофе

Россияне могут потерять до половины сбережений, вложившись в кофе. Такое мнение в беседе с "Газетой.Ru" высказал эксперт по фондовому рынку "Гарда Капитал" Кирилл Селезнев, комментируя запуск фьючерса на кофе на Московской бирже.
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