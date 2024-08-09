В тисках тоски: непростая судьба "короля смеха" Михаила Зощенко

Его рассказы смешат до слез, но для близких людей он был мрачным, замкнутым человеком. Советская власть выставляла его трусом, а он смело сражался на фронтах Первой мировой войны, был кавалером пяти орденов.
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