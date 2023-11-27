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Названы цены на аренду жилья в популярных горнолыжных курортах в России

Названы цены на аренду жилья в популярных горнолыжных курортах в России

Доступнее всего посуточная аренда загородного жилья на горнолыжных курортах в Алтайском крае и Челябинской области, говорится в исследовании «Авито Недвижимости», с которым ознакомились «Известия» 27 ноября.

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