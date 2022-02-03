МИНСК, 3 фев – РИА Новости. Нарушивший границу Белоруссии украинский беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский", сообщил начальник управления технических экспертиз управления госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Белоруссии Сергей Шука.
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