В Севкабеле открывается онлайн-кинотеатр

Посетители смогут не только сходить на кинопоказы, но и встретиться с любимыми актерами Сегодня, 17 августа, пройдет торжественное открытие онлайн-кинотеатра PREMIER на территории пространства «Севкабель Порт».
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