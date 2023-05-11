Годовой плановый дефицит бюджета превышен уже за первые 4 месяца

По предварительным данным Минфина, объем доходов федерального бюджета в январе-апреле 2023 года составил 7 782 млрд рублей (-22,4% г/г), объем расходов составил 11 206 млрд рублей (+26,3% г/г), дефицит бюджета за 4 месяца 2023 г составил 3,4 трлн руб, превысив плановый годовой показатель 2,9 трлн руб.
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