В Иванове сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД региона совместно с активистами российского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели торжественное вручение паспортов

В Иванове сотрудники полицейского Управления по вопросам миграции при содействии Администрации областного центра и российского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели торжественную церемонию, посвященную вручению паспортов гражданина Российской Федерации, гражданам, получающим паспорт впервые или по достижению 14-летнего возраста.
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