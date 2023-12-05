В Иванове сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД региона совместно с активистами российского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели торжественное вручение паспортов

В Иванове сотрудники полицейского Управления по вопросам миграции при содействии Администрации областного центра и российского движения детей и молодежи «Движение Первых» провели торжественную церемонию, посвященную вручению паспортов гражданина Российской Федерации, гражданам, получающим паспорт впервые или по достижению 14-летнего возраста.